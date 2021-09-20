محمد بن مسعود - الدمام - تم تحرير محضر بالواقعة وتحويله للجهات المختصة نجحت يقظة رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج في ضبط آسيوي حاول التضليل لتهريب خادمة. وتفصيلاً، استوقف رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني بالأفلاج مركبة يقودها مقيم آسيوي وبرفقته سيدة، وبإخضاعها للتفتيش لتدقيق الأوراق الثبوتية لتبرير قائد المركبة أن مرافقته زوجته، تبيّن أن مرافقته خادمة من جنسية إفريقية مخالفة لنظام الإقامة والعمل.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليم قائد المركبة ومرافقته للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة. 20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 10:06 PM تم تحرير محضر بالواقعة وتحويله للجهات المختصة رجال الأمن في الأفلاج يحبطون محاولة مقيم تضليلهم لتهريب خادمة رجال الأمن في الأفلاج يحبطون محاولة مقيم تضليلهم لتهريب خادمة نجحت يقظة رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج في ضبط آسيوي حاول التضليل لتهريب خادمة. وتفصيلاً، استوقف رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني بالأفلاج مركبة يقودها مقيم آسيوي وبرفقته سيدة، وبإخضاعها للتفتيش لتدقيق الأوراق الثبوتية لتبرير قائد المركبة أن مرافقته زوجته، تبيّن أن مرافقته خادمة من جنسية إفريقية مخالفة لنظام الإقامة والعمل.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليم قائد المركبة ومرافقته للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة. الكلمات المفتاحية ، رجال الأمن في الأفلاج يحبطون محاولة مقيم تضليلهم لتهريب خادمة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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