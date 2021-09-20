، سماء عسير تتزين بالعروض الجوية والألعاب النارية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تنظم منطقة عسير بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة، العديد من البرامج والفعاليات المصاحبة كالعروض الجوية والألعاب النارية وعروض السيارات والندوات وغيرها، بمشاركة الهيئة العامة للترفيه، وهيئة تطوير منطقة عسير.
وأوضحت إمارة منطقة عسير، أن طائرات القوات الجوية الملكية السعودية ستقدم عروضها الجوية مساء الخميس المقبل عبر عدة مسارات في مدينة أبها، حيث سيقدم صقور الجو تشكيلات فنية وعروضًا جوية ترمز لليوم الوطني الحادي والتسعين.
كما ستقدم المقاتلات الجوية عروضها عند الخامسة مساءً على طريق الملك فهد "شارع الفن"، وإطلاق عروض الألعاب النارية عند التاسعة مساءً على بحيرة سد أبها، بالإضافة إلى تنظيم استعراض للسيارات المعدلة عند الـ4:30 مساءً في شارع المشهد غرب مدينة أبها.
سماء عسير تتزين بالعروض الجوية والألعاب النارية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-20
تنظم منطقة عسير بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة، العديد من البرامج والفعاليات المصاحبة كالعروض الجوية والألعاب النارية وعروض السيارات والندوات وغيرها، بمشاركة الهيئة العامة للترفيه، وهيئة تطوير منطقة عسير.
وأوضحت إمارة منطقة عسير، أن طائرات القوات الجوية الملكية السعودية ستقدم عروضها الجوية مساء الخميس المقبل عبر عدة مسارات في مدينة أبها، حيث سيقدم صقور الجو تشكيلات فنية وعروضًا جوية ترمز لليوم الوطني الحادي والتسعين.
كما ستقدم المقاتلات الجوية عروضها عند الخامسة مساءً على طريق الملك فهد "شارع الفن"، وإطلاق عروض الألعاب النارية عند التاسعة مساءً على بحيرة سد أبها، بالإضافة إلى تنظيم استعراض للسيارات المعدلة عند الـ4:30 مساءً في شارع المشهد غرب مدينة أبها.
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
09:44 PM
تنظم منطقة عسير بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة، العديد من البرامج والفعاليات المصاحبة كالعروض الجوية والألعاب النارية وعروض السيارات والندوات وغيرها، بمشاركة الهيئة العامة للترفيه، وهيئة تطوير منطقة عسير.
وأوضحت إمارة منطقة عسير، أن طائرات القوات الجوية الملكية السعودية ستقدم عروضها الجوية مساء الخميس المقبل عبر عدة مسارات في مدينة أبها، حيث سيقدم صقور الجو تشكيلات فنية وعروضًا جوية ترمز لليوم الوطني الحادي والتسعين.
كما ستقدم المقاتلات الجوية عروضها عند الخامسة مساءً على طريق الملك فهد "شارع الفن"، وإطلاق عروض الألعاب النارية عند التاسعة مساءً على بحيرة سد أبها، بالإضافة إلى تنظيم استعراض للسيارات المعدلة عند الـ4:30 مساءً في شارع المشهد غرب مدينة أبها.
، سماء عسير تتزين بالعروض الجوية والألعاب النارية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 ،
المصدر : الخليج 365
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