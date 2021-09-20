، "البيئة" تحصد شهادة ISO 9001 في برنامج الإعانات الزراعية بالوزارة ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تسلم نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي في مكتبه اليوم، شهادة الأيزو ISO 9001 الخاصة بنظام إدارة الجودة والخدمة والتي حصل عليها برنامج الإعانات الزراعية في الوزارة.
وصرّح نائب الوزير بأن هذه الخطوة تدل على تميُّز برنامج الإعانات الزراعية، وتحقيقه الإنجازات المأمولة، وذلك بقيادة شباب وشابات الوطن الذين نفتخر بهم جميعًا، مبينًا أن هذا البرنامج سعودي بامتياز وممتد في جميع المناطق وتعمُّ فائدته كل شخص في المملكة.
وأشار المشيطي إلى أن لدى برنامج الإعانات الزراعية خطة وحوكمة واضحة، تهدف للوصول إلى دعم جميع شرائح المجتمع المستفيدة. مؤملاً أن يستمر البرنامج في قادم الأيام بالروح والعمل والإيجابية نفسها.
يُشار إلى أن شهادة ISO 9001 خاصة بنظام إدارة الجودة والخدمة، وتهتم بخمسة أركان هي: جودة الخدمة، وخدمة العملاء، والإنتاجية وسير العمل، وتشجيع العمل الجماعي والابتكار، والاهتمام بالعميل وجعله (العامل الأول) الذي يؤثر على قرارات وتصرفات المنظمة، كما تُعدّ الشهادة بمنزلة ضمان وموثوقيّة للخدمة التي تُقدمها المنظمة، وتُحسّن خدمة العملاء مما يخلق فرصة للاستفادة من الخدمات التي تُقدمها المنظمة.
"البيئة" تحصد شهادة ISO 9001 في برنامج الإعانات الزراعية بالوزارةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-20
تسلم نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي في مكتبه اليوم، شهادة الأيزو ISO 9001 الخاصة بنظام إدارة الجودة والخدمة والتي حصل عليها برنامج الإعانات الزراعية في الوزارة.
وصرّح نائب الوزير بأن هذه الخطوة تدل على تميُّز برنامج الإعانات الزراعية، وتحقيقه الإنجازات المأمولة، وذلك بقيادة شباب وشابات الوطن الذين نفتخر بهم جميعًا، مبينًا أن هذا البرنامج سعودي بامتياز وممتد في جميع المناطق وتعمُّ فائدته كل شخص في المملكة.
وأشار المشيطي إلى أن لدى برنامج الإعانات الزراعية خطة وحوكمة واضحة، تهدف للوصول إلى دعم جميع شرائح المجتمع المستفيدة. مؤملاً أن يستمر البرنامج في قادم الأيام بالروح والعمل والإيجابية نفسها.
يُشار إلى أن شهادة ISO 9001 خاصة بنظام إدارة الجودة والخدمة، وتهتم بخمسة أركان هي: جودة الخدمة، وخدمة العملاء، والإنتاجية وسير العمل، وتشجيع العمل الجماعي والابتكار، والاهتمام بالعميل وجعله (العامل الأول) الذي يؤثر على قرارات وتصرفات المنظمة، كما تُعدّ الشهادة بمنزلة ضمان وموثوقيّة للخدمة التي تُقدمها المنظمة، وتُحسّن خدمة العملاء مما يخلق فرصة للاستفادة من الخدمات التي تُقدمها المنظمة.
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
09:44 PM
المشيطي : البرنامج سعودي بامتياز ويمتد لجميع مناطق المملكة
تسلم نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي في مكتبه اليوم، شهادة الأيزو ISO 9001 الخاصة بنظام إدارة الجودة والخدمة والتي حصل عليها برنامج الإعانات الزراعية في الوزارة.
وصرّح نائب الوزير بأن هذه الخطوة تدل على تميُّز برنامج الإعانات الزراعية، وتحقيقه الإنجازات المأمولة، وذلك بقيادة شباب وشابات الوطن الذين نفتخر بهم جميعًا، مبينًا أن هذا البرنامج سعودي بامتياز وممتد في جميع المناطق وتعمُّ فائدته كل شخص في المملكة.
وأشار المشيطي إلى أن لدى برنامج الإعانات الزراعية خطة وحوكمة واضحة، تهدف للوصول إلى دعم جميع شرائح المجتمع المستفيدة. مؤملاً أن يستمر البرنامج في قادم الأيام بالروح والعمل والإيجابية نفسها.
يُشار إلى أن شهادة ISO 9001 خاصة بنظام إدارة الجودة والخدمة، وتهتم بخمسة أركان هي: جودة الخدمة، وخدمة العملاء، والإنتاجية وسير العمل، وتشجيع العمل الجماعي والابتكار، والاهتمام بالعميل وجعله (العامل الأول) الذي يؤثر على قرارات وتصرفات المنظمة، كما تُعدّ الشهادة بمنزلة ضمان وموثوقيّة للخدمة التي تُقدمها المنظمة، وتُحسّن خدمة العملاء مما يخلق فرصة للاستفادة من الخدمات التي تُقدمها المنظمة.
، "البيئة" تحصد شهادة ISO 9001 في برنامج الإعانات الزراعية بالوزارة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "البيئة" تحصد شهادة ISO 9001 في برنامج الإعانات الزراعية بالوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.