ثمانية قتلى على الأقل في إطلاق نار داخل حرم جامعة روسية

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

قتل ثمانية أشخاص على الأقل، بعد أن فتح مسلح النار في حرم جامعة في مدينة بيرم الروسية ما تسبب أيضا في جرح آخرين وإصابة المهاجم نفسه.



وأظهرت فيديوهات بثّتها وسائل إعلام رسمية روسية شخصا يرتدي ملابس سوداء وخوذة ويحمل سلاحا ويسير في حرم الجامعة، وقالت إنها تظهر مشاهد من الهجوم المسلح.

وذكرت لجنة التحقيقات الروسية أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح في الاعتداء فيما أصيب المهاجم بجروح أيضا أثناء اعتقاله. وسبق أن أشارت حصيلة اللجنة إلى سقوط خمسة قتلى وستة جرحى.