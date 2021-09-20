شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف» يبحث تعزيز آليات التعاون العربي مع «أبو الغيط» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ، آخر المستجدات في الساحة العربية، إلى جانب القضايا المتعلقة بمسيرة العمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال لقائهما في نيويورك اليوم ، على هامش مشاركة معالي الدكتور الحجرف في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تكثيف الجهود الرامية لتعزيز آليات التعاون العربي في إطار جامعة الدول العربية، بما يخدم تطلعات ومصالح الدول العربية ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، والتنسيق بكل ما شأنه تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي، في ظل التغيرات العالمية التي تستلزم تكثيفا للتعاون والتنسيق على المستوى العربي.