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السعودية ضمن الدول الأكثر ريادة وابتكارًا في الخدمات الحكومية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20

السعودية ضمن الدول الأكثر ريادة وابتكارًا في الخدمات الحكومية

وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي

متابعات الخليج 365- متابعة

قال تقرير GovTech الصادر عن البنك الدولي، إن السعودية حلت في المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين.

السعودية ضمن أعلى الدول المتقدمة عالميًا

وأشار التقرير إلى أن المملكة وقعت ضمن مجموعة أعلى الدول المتقدمة على مستوى العالم، حيث إنه يقيس مدى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتفاعل مع المواطنين، وتمكين التحول الرقمي الحكومي ضمن أربعة مؤشرات رئيسية، وأكثر من 48 مؤشرًا فرعيًا.

السعودية ضمن الدول الأكثر ريادة وابتكاراً في الخدمات الحكومية

دعم غير محدود من القيادة للنواحي التقنية

وبحسب وكالة روسيا اليوم، قال محافظ هيئة الحكومة الرقمية السعودية، أحمد بن محمد الصويان، إنه يُقدر الدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية من القيادة، ودعمها غير المحدود للنواحي التقنية كافة، منوهًا في الوقت ذاته بالتقدم المستمر في تطوير الخدمات الرقمية، ومواكبة التقنيات الحديثة، والاستثمار الأمثل لتحسين تجربة المستفيدين وفق رؤية السعودية 2030.

السعودية ضمن الدول الأكثر ريادة وابتكاراً في الخدمات الحكومية

ويُذكر أن هذا الإنجاز ضمن سلسلة إنجازات المملكة المتوالية في كافة المجالات التنموية، وعلى جميع المستويات الإقليمية والعالمية، وفقًا لبرنامج رؤية السعودية 2030 الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

 

السعودية ضمن الدول الأكثر ريادة وابتكاراً في الخدمات الحكومية
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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