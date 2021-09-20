جرعة أمل.. فيلم وثائقي يرصد رحلة المملكة مع اللقاحات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الفيلم الوثائقي العلمي “جرعة أمل”، الذي تم إعداده بتوجيهات من وزير الإعلام الدكتور ماجد القصبي. وهو فيلم قصير يرصد تجربة المملكة مع اللقاحات، في ضوء الحملة الجاري تنفيذها لتحصين أفراد المجتمع باللقاح ضد فيروس كورونا.

استغرق إنتاج الفيلم 760 ساعة عمل، على مدى 97 يومًا. وتم تصويره في 4 أيام، شملت 8 مواقع بمشاركة 6 جهات هي: وزارة الصحة، ومختبرات هيئة الغذاء والدواء، ومراكز اللقاح، ومركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومنزل الشيخ إبراهيم العجلان.

تأثيرات الجائحة على أوجه الحياة الاجتماعية

ويعد فيلم “جرعة أمل” هو الثاني الذي ينتجه مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، خلال مرحلة المواجهة مع جائحة كورونا بعد فيلم “مرحلة صعبة”، الذي يوثق مواقف مجتمعية وحياتية من العيش تحت ظل الجائحة، ويستعرض قصصًا لأبطال المواجهة من مختلف الجهات، كما يعكس تأثيرات الجائحة على أوجه الحياة الاجتماعية، ويلتقي مع مختلف شرائح المجتمع.

مضمون فيلم جرعة أمل

ويتحدث في الفيديو عدد من المسؤولين والمتخصصين والمواطنين، في مقدمتهم معالي الدكتور عبدالله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس لجنة الشراء المباشر، والدكتور عادل الهرف نائب الرئيس لقطاع الدواء بهيئة الغذاء والدواء، والدكتور عبدالله عسيري وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة، والدكتور خالد عبدالكريم وكيل الصحة المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة، والدكتور فهد البطحي الرئيس التنفيذي للتشغيل في شركة “نوبكو”، والصيدلانية علياء الدهش أخصائية مختبر بقسم الأدوية الحيوية.

إضافة إلى الباحث الاجتماعي الدكتور محمد الحاجي، والطبيبة النفسية الدكتورة أفنان الغامدي، والشيخ إبراهيم العجلان أحد الذين أصيبوا سابقًا بالجدري، والدكتور محمد قاسم مستشار مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والدكتور وليد عمرو مدير عام مراكز الاتصال في وزارة الصحة، والمهندس إسكندر هوساوي عميد كلية الهندسة بالليث.

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