التحالف : تدمير زورقين مفخخين تابعين للميليشيا الحوثية في الصليف وإحباط هجوم وشيك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن تدمير زورقين مفخخين تابعين للميليشيا الحوثية في الصليف وإحباط هجوم وشيك.

وأكد تحالف دعم الشرعية استمرار التهديد الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، مشيرًا إلى انتهاك الميليشيا الحوثية لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.

شارك الخبر