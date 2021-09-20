شكرا لقرائتكم خبر عن منح وسام الملك فيصل لـ 7 باحثين بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح عدد من باحثي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة، نظير جهودهم ومشاركتهم الميدانية في الحد الجنوبي، وتميزهم في المجال الأمني، وهم:

1. الدكتور منصور بن سالم الحميميدي.

2. المهندس خالد بن أحمد اليوسف.

3. المهندس مازن بن محمد اليوسف.

4. ياسر بن عبدالله المطيري.

5. عبدالرحمن بن محمد بن رقيب.

6. علي بن أحمد آل صمع.

7. عبدالعزيز بن محمد بن رشود.