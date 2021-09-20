هل تجنب تناول الكربوهيدرات أفضل حل لإنقاص الوزن؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشفت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة إيمان محمد، أن البعض يتبع نظام تجنب تناول الكربوهيدرات لتفادي اكتساب الوزن، مؤكدة أن هذا أسلوب خاطئ لكون الشخص يحرم نفسه من أطعمة كربوهيدراتية صحية مهمة لجسده؛ إذ يجب أن يكون الفرد ملمًا بأطعمة الكربوهيدرات الصحية وغير الصحية بشكل جيد قبل اتباع أي وسيلة لإنقاص وزنه دون إشراف طبي.

أعراض تجنب تناول الكربوهيدرات:

وقالت لـ”متابعات الخليج 365” إن الكربوهيدرات نوعان منها البسيطة التي يمتصها الجسم بسرعة من خلال توفير الطاقة وارتفاع مستوى نسبة السكر في الدم بسرعة ومتوفرة في المعجنات والأطعمة الصناعية مثل الشوكولا والحلويات، والأخرى الكربوهيدرات المعقدة وهي تلك التي يمتصها الجسم ببطء وبالتالي لا ترفع نسبة السكر في الدم ومتوفرة في الحبوب الكاملة، المكسرات وأنواع من المعكرونة والقمح الكامل.

وأضافت أنه بشكل عام لا ينصح بأن يتم تجنب تناول الكربوهيدرات في الأنظمة الغذائية الصحية لأن ذلك قد يجعل الفرد أكثر عرضة لقلة التركيز، سوء المزاج، العصبية الزائدة والشعور بالتعب والإرهاق.

أطعمة كربوهيدراتية صحية:

وأشارت إلى أن الجسم يحتاج إلى الكربوهيدرات الصحية ليحولها إلى طاقة يستطيع بها القيام بالمجهود أو ممارسة الرياضة، لذلك فإن حرمان الجسم من الكربوهيدرات الصحية لا يعتبر خطوة صحية، فهناك أطعمة مثل الأرز البني، الفواكه، البقوليات كالحمص والعدس والفول، البطاطا الحلوة، الشوفان، الباذنجان، القرنبيط، الكرنب، البازلاء، الفاصوليا، البنجر، الجزر، الخيار، الطماطم، المكسرات، الذرة الصفراء، التوت البرى بجميع ألوانه، الفشار، لا يمكن الاستغناء عنها في جميع الوجبات اليومية لأنها تعتبر وقودًا طبيعيًا لجميع أجزاء الجسم فهي تعطي العضلات والجسم الطاقة المطلوبة للحياة اليومية.

كما تشتمل على الفيتامينات والمعادن، وينعكس أثر ذلك لصحة القلب وأمراض السكري وخفض نسبة الكوليسترول والضغط وصحة العظام، فهي أيضًا جزء أساسي في الحصول على الوزن المثالي والجسم الخالي من الأمراض.

الحد من الكربوهيدرات غير الصحية:

وخلصت الدكتورة إيمان إلى القول، إنه يجب تجنب تناول الكربوهيدرات في الأطعمة غير الصحية مثل الخبز الأبيض الباستا، المعجنات، والكعك، المشروبات السكرية والغازية، مشروبات الطاقة، العصائر المعلبة، الآيس كريم، شرائح البطاطس المقلية الجاهزة، الحلويات والشكولاتة ما عدا الشوكولاتة الداكنة، فكل هذه الأطعمة غنية بالسكريات المكررة والحبوب المكررة، تحتوي على نسبة قليلة من الألياف، وتحتوي على نسبة عالية من الصوديوم وسعرات حرارية عالية، ونسبة عالية من الدهون المشبعة وغير المشبعة، عكس الكربوهيدرات الصحية.



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