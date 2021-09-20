محمد بن مسعود - الدمام - تفرض إجراء فحوص ووضع كمامة أعلن البيت الأبيض، اليوم (الاثنين)، أن الولايات المتحدة ستفتح حدودها أمام جميع المسافرين الملقحين ضد كورونا مطلع نوفمبر المقبل. وذكر البيت الأبيض، في بيان نقلته "رويترز"، أن البلاد ستفرض إجراء فحوص ووضع كمامة وتتبع جميع المسافرين القادمين من الخارج. 20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 06:37 PM تفرض إجراء فحوص ووضع كمامة أمريكا تفتح حدودها للمسافرين الملقحين في نوفمبر أمريكا تفتح حدودها للمسافرين الملقحين في نوفمبر أعلن البيت الأبيض، اليوم (الاثنين)، أن الولايات المتحدة ستفتح حدودها أمام جميع المسافرين الملقحين ضد كورونا مطلع نوفمبر المقبل. وذكر البيت الأبيض، في بيان نقلته "رويترز"، أن البلاد ستفرض إجراء فحوص ووضع كمامة وتتبع جميع المسافرين القادمين من الخارج. الكلمات المفتاحية ، أمريكا تفتح حدودها للمسافرين الملقحين في نوفمبر ،

المصدر : الخليج 365

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