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قال حسين عبدالغني المدير التنفيذي الحالي لنادي النصر إنه لن يتوانى عن الرحيل عن الفريق، حال كان هو سبب الأزمة الحالية في الفريق.
ورد عبدالغني على سؤال لمقدم البرنامج تركي العجمة قال فيه: "ماذا لو كان الحل في النصر رحيل حسين عبدالغني"؟ فرد اللاعب السابق سأرحل على الفور.
وأضاف عبدالغني: "أنا موجود في نادي النصر لخدمته فقط، فأنا لا أبحث عن مال أو شهرة.. هدفي فقط خدمة النادي".
وأقال النصر مؤخرًا مدربه البرازيلي مانو مينزيس على خلفية تردي نتائج الفريق، والتي كان آخرها هزيمته أمام الاتحاد في الجولة الخامسة من المسابقة.
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 06:14 PM
قال إن تواجده لخدمة النادي فقط وأنه لا يبحث عن مال أو شهرة"حسين عبدالغني": إذا كنت سبب المشكلة في "النصر" فسأرحل فوراً
قال حسين عبدالغني المدير التنفيذي الحالي لنادي النصر إنه لن يتوانى عن الرحيل عن الفريق، حال كان هو سبب الأزمة الحالية في الفريق.
ورد عبدالغني على سؤال لمقدم البرنامج تركي العجمة قال فيه: "ماذا لو كان الحل في النصر رحيل حسين عبدالغني"؟ فرد اللاعب السابق سأرحل على الفور.
وأضاف عبدالغني: "أنا موجود في نادي النصر لخدمته فقط، فأنا لا أبحث عن مال أو شهرة.. هدفي فقط خدمة النادي".
وأقال النصر مؤخرًا مدربه البرازيلي مانو مينزيس على خلفية تردي نتائج الفريق، والتي كان آخرها هزيمته أمام الاتحاد في الجولة الخامسة من المسابقة.
، "حسين عبدالغني": إذا كنت سبب المشكلة في "النصر" فسأرحل فوراً ،
المصدر : الخليج 365
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