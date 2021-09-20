محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن أن إدارة نادي النصر تسعى للتعاقد مع مدير فني أوروبي؛ لقيادة الفزيق الفترة المقبلة. وبحسب ما نقلت صحيفة tuttomercatoweb فإن المرشحين الأبرز لقيادة الفريق هما: الفرنسي رودي غارسيا، والدنماركي "غلين ريدرشولم". الفرنسي رودي غارسيا الخليج 365 له قيادة ليون ومارسيليا وليل الفرنسيين وروما الإيطالي، فيما قاد ريدرشولم مؤخراً سونويوسك الدنماركي. وقالت الصحيفة الإيطالية: إن النصر تلقّى هزيمة قاتلة أمام الاتحاد عصفت بالأوضاع داخل النادي العاصمي، حيث كانت أولى القرارات هي إقالة المدرب البرازيلي مانو مينزيس. 20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 06:13 PM ‏tuttomercatoweb: "رودي غارسيا" و"غلين ريدرشولم" مرشحان لقيادة "النصر" ‏tuttomercatoweb: "رودي غارسيا" و"غلين ريدرشولم" مرشحان لقيادة "النصر" كشفت تقارير صحفية إيطالية عن أن إدارة نادي النصر تسعى للتعاقد مع مدير فني أوروبي؛ لقيادة الفزيق الفترة المقبلة. وبحسب ما نقلت صحيفة tuttomercatoweb فإن المرشحين الأبرز لقيادة الفريق هما: الفرنسي رودي غارسيا، والدنماركي "غلين ريدرشولم". الفرنسي رودي غارسيا الخليج 365 له قيادة ليون ومارسيليا وليل الفرنسيين وروما الإيطالي، فيما قاد ريدرشولم مؤخراً سونويوسك الدنماركي. وقالت الصحيفة الإيطالية: إن النصر تلقّى هزيمة قاتلة أمام الاتحاد عصفت بالأوضاع داخل النادي العاصمي، حيث كانت أولى القرارات هي إقالة المدرب البرازيلي مانو مينزيس. الكلمات المفتاحية ، ﻿‏tuttomercatoweb: "رودي غارسيا" و"غلين ريدرشولم" مرشحان لقيادة "النصر" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر ﻿‏tuttomercatoweb: "رودي غارسيا" و"غلين ريدرشولم" مرشحان لقيادة "النصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.