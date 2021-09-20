محمد بن مسعود - الدمام - دعماً للبحث العلمي عالي الجودة وتعزيزاً لجهود الباحثين دعماً للبحث العلمي عالي الجودة وتعزيزاً لجهود الباحثين في الوصول للمعرفة، تقدّم المكتبة السعودية الرقمية بوزارة التعليم أكثر من 89 مليون وعاء معلوماتي وملايين المقالات العلمية وآلاف الكتب الرقمية. وقال المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري: "دعماً للبحث العلمي عالي الجودة والتأثير، وتعزيزاً لجهود الباحثين في الوصول للمعرفة، والمساهمة في النشر العلمي العالمي؛ تقدّم المكتبة السعودية الرقمية بوزارة التعليم أكثر من 89 مليون وعاء معلوماتي، و63 مليون مقالة علمية، و496 ألف كتاب رقمي متاح". https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx 20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 06:06 PM دعماً للبحث العلمي عالي الجودة وتعزيزاً لجهود الباحثين المكتبة السعودية الرقمية تقدّم أكثر من 89 مليون وعاء معلوماتي المكتبة السعودية الرقمية تقدّم أكثر من 89 مليون وعاء معلوماتي دعماً للبحث العلمي عالي الجودة وتعزيزاً لجهود الباحثين في الوصول للمعرفة، تقدّم المكتبة السعودية الرقمية بوزارة التعليم أكثر من 89 مليون وعاء معلوماتي وملايين المقالات العلمية وآلاف الكتب الرقمية. وقال المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري: "دعماً للبحث العلمي عالي الجودة والتأثير، وتعزيزاً لجهود الباحثين في الوصول للمعرفة، والمساهمة في النشر العلمي العالمي؛ تقدّم المكتبة السعودية الرقمية بوزارة التعليم أكثر من 89 مليون وعاء معلوماتي، و63 مليون مقالة علمية، و496 ألف كتاب رقمي متاح". https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx الكلمات المفتاحية ، المكتبة السعودية الرقمية تقدّم أكثر من 89 مليون وعاء معلوماتي ،

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