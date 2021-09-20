- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
احتفل مركز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، بجنوب الرياض، صباح اليوم الاثنين، باليوم الوطني الـ91، بحضور أطفال المركز وأولياء أمورهم أطفال وممثلي الجهات ذات العلاقة.
تضمّن الاحتفال العديد من الفقرات الترفيهية، حيث جسد الأطفال فرحتهم، واعتزازهم بالوطن وقيادته من خلال بعض الأناشيد الوطنية، واللوحات التعبيرية، والمشاركات التي تعكس قدراتهم الإبداعية وإصرارهم على التعبير عن فرحتهم بهذا اليوم المجيد الذي وحد فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –يرحمه الله- أرجاء الوطن، وفي نهاية الحفل قدمت إدارة المركز الهدايا الخاصة للأطفال لهم بهذه المناسبة.
وأكد مدير المركز نايف بن مسلط التمياط، أهمية مثل هذه الأنشطة ضمن منظومة برامج الجمعية التربوية والتثقيفية، ما يعزز حب الانتماء والولاء لوطنهم الغالي على قلوب الجميع.
وقال: "سعادتنا في مركز جنوب الرياض لا توصف اليوم ونحن نشاهد محبة الوطن في وجوه الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، حيث يبعث هؤلاء الأطفال برسالة أمل وتحد للجميع رغم ظروف إعاقتهم التي قد يعتقد البعض أنها تحرمهم من الاندماج في المجتمع والتعبير عن مشاعرهم، لكن اليوم رأيت البسمة والسعادة على محياهم واهاليهم، ورغم بساطة الاحتفال إلا أن رسالته ومردوده يتجاوز أطر الاحتفالية المهرجانية إلى معاني أعمق لدى الجميع، الأمر الذي يرسخ قيمة العمل الذي تقوم به الجمعية ورسالتها تجاه المجتمع".
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 06:02 PM
تضمّن العديد من الفقرات الترفيهية"رعاية" جنوب الرياض يحتفل باليوم الوطني 91
احتفل مركز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، بجنوب الرياض، صباح اليوم الاثنين، باليوم الوطني الـ91، بحضور أطفال المركز وأولياء أمورهم أطفال وممثلي الجهات ذات العلاقة.
تضمّن الاحتفال العديد من الفقرات الترفيهية، حيث جسد الأطفال فرحتهم، واعتزازهم بالوطن وقيادته من خلال بعض الأناشيد الوطنية، واللوحات التعبيرية، والمشاركات التي تعكس قدراتهم الإبداعية وإصرارهم على التعبير عن فرحتهم بهذا اليوم المجيد الذي وحد فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –يرحمه الله- أرجاء الوطن، وفي نهاية الحفل قدمت إدارة المركز الهدايا الخاصة للأطفال لهم بهذه المناسبة.
وأكد مدير المركز نايف بن مسلط التمياط، أهمية مثل هذه الأنشطة ضمن منظومة برامج الجمعية التربوية والتثقيفية، ما يعزز حب الانتماء والولاء لوطنهم الغالي على قلوب الجميع.
وقال: "سعادتنا في مركز جنوب الرياض لا توصف اليوم ونحن نشاهد محبة الوطن في وجوه الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، حيث يبعث هؤلاء الأطفال برسالة أمل وتحد للجميع رغم ظروف إعاقتهم التي قد يعتقد البعض أنها تحرمهم من الاندماج في المجتمع والتعبير عن مشاعرهم، لكن اليوم رأيت البسمة والسعادة على محياهم واهاليهم، ورغم بساطة الاحتفال إلا أن رسالته ومردوده يتجاوز أطر الاحتفالية المهرجانية إلى معاني أعمق لدى الجميع، الأمر الذي يرسخ قيمة العمل الذي تقوم به الجمعية ورسالتها تجاه المجتمع".
، "رعاية" جنوب الرياض يحتفل باليوم الوطني 91 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "رعاية" جنوب الرياض يحتفل باليوم الوطني 91 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.