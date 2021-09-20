لهذا السبب ينصح الحوامل بتناول الخوخ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي، السيدات الحوامل بتناول الخوخ لفوائده العديدة على صحة الأم والجنين، إذ يمدهما بالعديد من الفيتامينات الضرورية منها حماية الأم من الإصابة بفقر الدم لوجود الحديد وفيتامين C.

كما يحتوي على حمض الفوليك الضروري لصحة الحامل والجنين، بالإضافة إلى خفض أعراض الحمل المزعجة مثل التعب والضعف العام لوجود البوتاسيوم فيه، بجانب تحسين عملية الهضم لدى الحامل وحمايتها من الإصابة بالإمساك والمشاكل الهضمية المختلفة، لاحتوائه على الألياف الغذائية، وتعزيز وتقوية صحة الجهاز المناعي لمحاربة ومكافحة الأمراض.

الخوخ يخفض نسبة الكوليسترول:

وقالت لـ” متابعات الخليج 365 ” إن الخوخ يمد الحامل بالحصة اليومية اللازمة من الفسفور خلال الحمل والضروري لبناء عظام قوية للطفل والحفاظ على قوة عظام الأم، كما أن تناول الخوخ يحمي الأم خلال فترة الحمل من أمراض السمنة، والسكري، والمتلازمات الأيضية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يحتوي على خصائص مضادة للسرطنة وتكون الأورام، إذ يتضمن بداخله مركبات لها تأثير فعال في تثبيط نمو خلايا سرطان الثدي وسرطان الرئة، كما يعمل أيضًا على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، والتقليل من احتمالية الإصابة بالتصلب في الشرايين، ما يمنع من الإصابة بحالات تجلط الساقين بعد الولادة.

يفيد نضارة البشرة:

ولفتت إلى أن هناك فوائد عديدة لتناول الخوخ على البشرة، إذ يقلل من ظهور الندبات على البشرة وكلف الحمل، كما أن احتواءه على نسبة عالية من فيتامين C يساعد على منع تأكسد الخلية الذي يسببه كثرة التعرض للشمس، وبهذا فهو يحمي من البقع الداكنة ومن التجاعيد، بينما يعمل فيتامين A على ترطيب البشرة ويحميها من الجفاف، كما يعالج علامات تمدد البشرة أو ما يعرف بالسيلوليت.

العصير الطازج أفضل:

واختتمت الدكتورة فائزة بالقول، إنه يمكن تناول عصير الخوخ المعد في المنزل أو محلات العصائر المخصصة وذلك في حال عدم توفر الفاكهة لتناولها مع تجنب إضافة السكر، أما العصائر المعلبة الجاهزة فهي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، مما يزيد من السعرات الحرارية، فالأفضل تناول الفاكهة الطازجة أو عصيره المعد في المنزل.



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