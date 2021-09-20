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بموافقة الملك سلمان.. منح 10 مواطنين وسام الملك عبدالعزيز

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20

بموافقة الملك سلمان.. منح 10 مواطنين وسام الملك عبدالعزيز

لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية

متابعات الخليج 365 - واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح عشرة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

المشمولون بموافقة الملك سلمان

والمتبرعون هم : علي محمد القحطاني ، أحمد عبد الله الحارثي ، محمد حمد المطيري ، نجلاء ناصر السديري ، عائشة كليب ضحوي، نهى عثمان السيف ، صلاح سالم الكثيري ، هلاله رويعي العطوي ، طيبة محمد مزحف ، محمد علي المحيميد.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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