أمير الشمالية : قطاع الجوازات في تطور متواصل بفضل دعم القيادة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20

متابعات الخليج 365 - عرعر

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تقريرًا عن أعمال الجوازات بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم مدير جوازات المنطقة العميد خلف بن سالم المطيري.

إحصائيات الجوازات

واطلع سموه على أهم ما تضمنه التقرير من إحصائيات ميدانية وضبطيات ونتائج البرامج التطويرية واللجان والحملات الميدانية المشتركة لجوازات المنطقة والفروع التابعة لها في المحافظات وأهم الطلبات التي يتم من خلالها خدمة المستفيدين تقنيًا دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بجهود منسوبي الجوازات، وما حظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية من تطور متواصل، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، مشيدًا سموه بما تقدمه المديرية العامة للجوازات من خدمات إلكترونية، سهّلت على متابعات الخليج 365 والمقيم إنجاز أعمالهم بأسرع وقت.

تقديم أفضل وأجود الخدمات

وأشار العميد المطيري إلى توجيهات سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، التي تؤكد على تقديم أفضل وأجود الخدمات للمواطنين والمقيمين المُستفيدين من خدمات الجوازات المختلفة تحقيقًا لتوجيهات ولاة الأمر.



شارك الخبر