السعودية | وكيل الصحة السعودية: لم يبقَ الآن من رافضي لقاح كورونا سوى مخدوع أو مكابر

شكرا لقرائتكم وكيل الصحة السعودية: لم يبقَ الآن من رافضي لقاح كورونا سوى مخدوع أو مكابر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، لم يتبقَ الآن في خندق الرافضين لتلقي لقاح كورونا سوى المخدوع أو المكابر.

وأضاف عسيري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين: لو كان الهدف من اللقاحات إبادة الفقراء، كما يزعمون، فلماذا استأثرت به الدول الغنية، وتركت إفريقيا تصارع كوفيد.

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وتابع عسيري: "لماذا تسابق عليها العلماء والأغنياء والسياسيون والقادة لم يبق الآن في خندق الرفض إلا مخدوع أو مكابر".

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد شددت على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة متحورات فيروس كورونا، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، مؤكدةً أهميتها لتحقيق المناعة المجتمعية.

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 63 حالة مؤكدة، وتعافي 71 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2343 حالة، منها 339 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 546612 حالة، وعدد حالات التعافي 535602 حالة، فيما تم تسجيل 6 حالات وفات، ليصل الإجمالي إلى 8667 حالة وفاة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.