محمد بن مسعود - الدمام - الفريق أول "زكي" حضر اللقاء التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع وزير الدفاع اليمني الفريق ركن محمد علي المقدشي. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن اللقاء تضمن مناقشة العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين. وأضاف أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي حضر اللقاء. الرئيس المصري يناقش مع وزير الدفاع اليمني التعاون الثنائي بين البلدين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-20 التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع وزير الدفاع اليمني الفريق ركن محمد علي المقدشي. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن اللقاء تضمن مناقشة العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين. وأضاف أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي حضر اللقاء. 20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 04:24 PM الفريق أول "زكي" حضر اللقاء الفريق أول "زكي" حضر اللقاء التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع وزير الدفاع اليمني الفريق ركن محمد علي المقدشي. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن اللقاء تضمن مناقشة العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين. وأضاف أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي حضر اللقاء. ، الرئيس المصري يناقش مع وزير الدفاع اليمني التعاون الثنائي بين البلدين ،

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