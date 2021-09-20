شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام يوجه رسالة قوية لمنظمات "حقوق الإنسان" بعد إعدام طفل يمني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتقد الأمير سطام بن خالد آل سعود منظمات حقوق الإنسان لعدم تحركها ضد الجرائم التي يرتكبها ميليشيا الحوثي تجاه أطفال اليمن.

وغرد على حسابه بموقع تويتر وكتب :"بعد تعذيبه مليشيات الحوثي الإرهابية تقوم باعدام طفل مشلول في اليمن ولم نسمع صراخ منظمات حقوق الإنسان ولا عويل منظمات الطفل".

وأكد أن دور هذه المنظمة بالمنطقة يتمثل فقط في القيام بـ "بروباغندا" لا حقيقة لها على أرض الواقع، وأنها تستخدم لتحقيق مصالح داعميها لاستهداف دول معينة.