شكرا لمتابعة خبر عن "سعود الطبية" تتلقى أجهزة طبية من جمعية صحة للمرضى المحتاجين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن استلام معدات وأجهزة طبية بلغ عددها 35 جهازًا مقدمة من جمعية صحة للتوعية والتثقيف، بحضور رئيس مجلس إدارتها سعود الشايع، وذلك بالبرج الطبي الأول في المدينة، ستقدم للمرضى المحتاجين، حيث كان قسم الخدمة الاجتماعية وسيطًا بين الجمعية والمرضى.

وأوضح المدير التنفيذي المشارك للإمداد بالمدينة م. وائل بن عبدالله الباحوث أن المعدات التي تسلمتها المدينة تشمل أجهزة طبية عبارة عن مولدات واسطوانات للأكسجين بإلإضافة إلى كراسي متحركة متعددة الاستخدام.

وقدم "الباحوث" شكره وتقديره للقائمين على الجمعية للتبرع بالأجهزة الطبية والتي من شأنها أن تسهم في تحسين الخدمات الطبية وتخفيف معاناة المرضى المحتاجين لها.

كما شكر قسم الخدمة الاجتماعية بالمدينة على جهودهم مع الجمعيات للاستفادة من خدماتهم المقدمة للمرضى.