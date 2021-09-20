شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معلم متقاعد يحول منزله لمتحف العصر الحجري في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

روى المعلم "حبيب" معلم التربية الفنية المتفاعد في حائل، قصة تحويل منزله لمتحف العصر الحجري والملئ بالمقتنيات الحجرية فجميع الأدوات الموجودة فيه من الحجر.

وقال "حبيب" عن تلك الهواية: "كنت طالب متوسط عندما مثلت المملكة في عامها الفني في المعرض الدولي بكوريا وحبي للحجر من هذا اليوم الموجود بالمتحف كل أداة يستعملها الإنسان منذ العصور الحجرية"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وأضاف: "كنت اجمع أي حجر أرى أنه غريب واحتفظ به ومع الزمن كونت مجموعة كبيرة مع القراءة ولاقيت عندي مجموعة من الأشكال والألوان وشجعني الأصدقاء اني استفيد منها".

وعن المقتنيات الحجرية، تابع: "عندي الرحا القديمة والحراج للأرض والزراعة وفي الأدوات الحجرية وجميع الأدوات الحجرية التي استخدمها الإنسان في حياته اليومية والفخاريات وأدوات تقييد الحصان".

وأشار "المعلم حبيب" أنه طور هذه الهواية منذ تقاعده ليحول منزله إلى متحف للمقتنيات الحجرية يأتي إليه الزوار من داخل المملكة وخارجها.