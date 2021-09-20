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«الطيران المدني»: إجراءات جديدة للتحقق من تحصين المقيمين قبل سفرهم جوا إلى المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن إجراءات التحقق من حالة تحصين المقيمين قبل تصعيدهم للطائرة المغادرة إلى المملكة.

ونصّ التعميم على اعتماد إحدى الوسيلتين للتحقق من أهلية المسافر المقيم، وهي إما بإبراز حالة التحصين في تطبيق «توكلنا»، أو تقديم تقرير إثبات التحصين في المملكة عبر منصة «قدوم».

وشددت الهيئة على أهمية التعاميم الصادرة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتحملهم المسؤوليات المترتبة على ذلك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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