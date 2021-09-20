نشرة «عاجل».. المملكة تؤكد موقفها الثابت لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.. وموعد جديد لـ«خليجي 25»

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: المملكة تؤكد موقفها الثابت لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، وأول فيديو يوثق حادث إطلاق النار على شخص في جدة، وموعد جيد لـ"خليجي 25".. وإلى التفاصيل:

وزير الطاقة: المملكة تؤكد موقفها الثابت لمنع إيران من حيازة سلاح نووي

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة تشدد على موقفها الذي يؤكد خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وكذلك الموقف الثابت لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

أول فيديو يوثق حادث إطلاق النار على شخص في جدة

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على «تويتر» مقطع فيديو يوثق حادث إطلاق شخص النار على آخر في محافظة جدة.

ويظهر من خلال الفيديو أن الشخص الذي تعرض لإطلاق النار هو من وثق الحادث، فيما تسيل الدماء على ثوبه، وهو يردد: «شايف رماني الرجال».

بالفيديو.. أغرب الحيل التي يلجأ إليها بعض المشاهير للكسب المادي وخداع المتابعين

أكد المستشار القانوني، متعب العريفي، أن بعض المشاهير بمواقع التوصل الاجتماعي يلجؤون إلى الأساليب الاستفزازية لمتابعيهم من أجل التكسب المادي.

وقال العريفي لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة الإخبارية، إن استفزاز المشاهير لمتابعهم أصبحت ظاهرة منتشرة الآن لم تكن موجودة في السابق، وربما بسبب قلة الإعلانات لديهم صاروا يتكسبون من ظهور متابعيهم.

حالة واحدة تهدد الحياة.. ما أسباب وعلاج تورم الأقدام؟

يمثل تورم القدمين مصدر إزعاج للكثيرين، ليس فقط للشعور بصعوبة في الحركة أو حتى ارتداء الأحذية، لكن أيضًا لتعدد أسباب هذا العرض فمنها ما يتعلق بالأوردة أو الكلى أو حتى، فيما تبقى حالة تشكل خطرًا على الحياة وتحتاج إلى تدخل فوري.

يبدأ اليوم لمدة 13 يومًا.. «الحصيني» يحدد خصائص موسم «الزبرة»

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الإثنين هو بداية طالع الزبرة، وهو النجم الثالث من سهيل والنجم الثاني من الخريف، وعدد أيامه 13يومًا.

وأضاف الحصيني، عبر تويتر، أنه في بداية موسم الزبرة يكون فصل الخريف فلكيا في النصف الشمالي من الأرض الذي يستمر مدة ثلاثة أشهر، وتتعامد الشمس ظاهريًّا قادمة من شمال السماء متجهة نحو الجنوب على خط الاستواء.

أمانة الشرقية تطلق أعمال أطول جدارية في المملكة

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية أعمال تجميلية برسم جدارية (هي لنا دار) بمدينة صفوى، ضمن برنامج احتفالاتها باليوم الوطني الـ91 للمملكة، وتعبيراً عن مشاعر الحب والامتنان للوطن.

بالأسماء.. «الصحة» تعلن الجهات المتميزة في الأداء التمريضي ضمن مبادرة «رحمة»

أطلقت وزارة الصحة مبادرة (رحمة) لتكريم المنشآت المتميزة في تجربة المريض تجاه الرعاية التمريضية، وذلك ضمن جهودها ومبادراتها النوعية لتطوير الكوادر التمريضية.

وتهدف المبادرة إلىتسليط الضوء على المنشآت التي تميزت في جوانب الرعاية التمريضية ضمن الرحلات الرئيسة ("الطوارئ ،التنويم، العيادات الخارجية، مراكز الرعاية الأولية)" وذلك من خلال آراء المستفيدين عبر برنامج قياس تجربة المريض.

شاب عشريني ينهي معاناة والدته مع الفشل الكلوي

أنهى الشاب أيوب عبدالله العيلي والذي يبلغ من العمر 22 عامًا معاناة والدته مع الفشل الكلوي المزمن بتبرعه لها بإحدى كليتيه في موقف يدعو للفخر.

الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح مسجد في عسير بعد تعقيمه من كورونا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إعادة افتتاح مسجد بعد إخلائه مؤقتاً وتعقيمه في منطقة عسير، بعد ثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وزير الخارجية يناقش تعزيز الأمن والسلم الدوليين مع مفكرين بالهند

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الإثنين، في جلسة نقاش مع نخبة من الباحثين والمفكرين في مؤسسة أبحاث الرصد (ORF) الهندية، بمشاركة رئيس المؤسسة صنجوي جوشي، وذلك خلال زيارته إلى الهند.

القيادة تهنئ رئيسي مالطا وأرمينيا بذكرى استقلال بلدهما

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس جورج فيلا، رئيس جمهورية مالطا، وللرئيس أرمين سركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلدهما.

«الزكاة»: الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة لبرامج البكالوريوس بالجامعات الحكومية

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة الُمستحقة على الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعات الحكومية بمقابل بما فيها البكالوريوس.

استشاري بوزارة الصحة يفند شائعة حول لقاح كورونا وإبادة الفقراء

فند استشاري الأمراض المعدية وزارة الصحة، د. عبدالله بن مفرح عسيري، الشائعات التي انتشرت حول لقاح كورونا، وأن الغرض منه هو إبادة الفقراء والطبقة الوسطى بالمجتمع.

هل المخالفات على سجل الزوج يمنعه من نقل كفالة زوجته الأجنبية؟ الجوازات تجيب

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن خلو سجل المواطنين من الملاحظات والمخالفات يعد شرطًا أساسيًا لإتمام إجراءات نقل كفالة الزوجة الأجنبية على زوجها السعودي.

بعد 4 أشهر من الدمج.. «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» تدشن هويتها الجديدة

دشنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الإثنين، هويتها الجديدة التي جاءت لتعكس في مفهومها الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة نحو الإسهام في حماية وأمن الوطن ومقدراته، ودورها في تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني، في ظل تكاتف المجتمع من الأفراد والقطاعيْن العام والخاص.

«شؤون الحرمين» تدرس تسجيل جميع المتعاقدين في نظام التأمينات الاجتماعية

عقدت الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اجتماعًا مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لدراسة ملف تسجيل جميع المتعاقدين المستمرين والمؤقتين في نظام التأمينات الاجتماعية.

فيديو متداول يوثق لحظة اصطياد صقر بطريقة فريدة

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لشخص وهو يصطاد صقرًا بطريقة فريدة؛ حيث وضع في يده الطعام وظل بلا حراك لدقائق حتى يطمئن الصقر ثم قبض عليه.

هل يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف؟ ديوان المظالم يوضح

أوضح ديوان المظالم، أن الطلبات الجديدة في الاستئناف لا تُقبل، وفق ما تنص عليه المادة الأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام الديوان.

طالبة ستينية تحقق أعلى معدل تراكمي في دفعتها بجامعة الإمام عبدالرحمن

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أن الطالبة سلوى العماني، البالغة من العمر (68 عامًا)، حققت أعلى معدل تراكمي بين زميلاتها من طالبات بكالوريوس علم الاجتماع بكلية الآداب.

تراجع ملكية الأجانب بالأسهم السعودية 197.1 مليون ريال خلال أسبوع

تراجعت قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بسوق الأسهم السعودية «تداول»، نحو 197.1 مليون ريال (52.56 مليون دولار أمريكي)، بضغط المستثمرين الاستراتيجيين، خلال الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر 2021، مقارنة بالأسبوع السابق.

انخفاض أسعار النفط.. وبرنت يسجل 74.57 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الإثنين، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي، وذلك قبل بدء اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

4 عوامل تقرب فايلر من تدريب النصر

تواصل إدارة نادي النصر البحث عن مدير فني جديد للفريق الأول خلفًا للبرازيلي ماريو مينيز الذي تمت إقالته عقب الخسارة من الاتحاد بنتيجة 3-1.

ويكثف العالمي مفاوضاته مع أكثر من مدرب يأتي في مقدمتهم أرنستو فالفيردي مدرب برشلونة السابق، ورودي جارسيا المدرب الفرنسي الشهير الذي سبق له تحقيق عدة إنجازات أوروبية.

تعرف على موعد خليجي 25 الجديد

كشفت مصادر عن تأجيل فعاليات بطولة خليجي 25 إلى ما بعد نهائيات كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها في قطر، وذلك بعد مناقشات شهدها المكتب التنفيذي بالأمس.

وكان من المفترض أن تنطلق البطولة يوم 24 من شهر ديسمبر على ملاعب مدينة البصرة العراقية.

المحكمة الرياضية تنظر احتجاج النصر ضد برسيبوليس

من المنتظر أن تبحث المحكمة الرياضية الدولية (كاس) الاحتجاج المقدم من نادي النصر ضد فريق بيرسبوليس الإيراني والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

واعترض النادي السعودي على مشاركة عدد من لاعبي الفريق الأول للفريق الإيراني خلال المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي دوري أبطال آسيا خلال النسخة الماضية وتفوق فيها الأخير بركلات الترجيح.

حصيلة ضحايا هجوم جامعة بيرم الروسية: 6 قتلى و24 مصابًا

تسبب هجوم مسلح في جامعة بيرم الروسية الواقعة في منطقة الأورال، اليوم الاثنين، في مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين، تم نقل 7 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج وأحدهم حالته خطرة.

أب يتجرد من الرحمة ويقتل طفلته الرضيعة لسبب غريب

تجرد أب من الرحمة، بعدما أقدم على قتل طفلته الرضيعة، بوضع مبيد حشري لها في لبن الرضاعة.

ووفقًا لموقع «صدى البلد» المصري، قالت والدة الطفلة: إن زوجها عندما علم بأنها حامل طلب منها التخلص من الجنين؛ بسبب عدم رغبته في إنجاب أطفال آخرين، وعندما رفضت طلبه هددها بأنه سيقوم ببيع المولود فور ولادته فهددته بإبلاغ الشرطة عنه، ثم أنجبت طفلتها.

بالفيديو.. مكالمة مؤثرة بين طفلة ووالدها قبل يوم من إعدامه على يد ميليشيا الحوثي

عرضت قناة الحدث، مقطع فيديو لمكالمة مؤثرة للطفلة شهد، ووالدها عبدالملك حميد، وذلك قبل إعدامه بيوم واحد من قبل ميليشيا الحوثي.

وسيطرت حالة من الحزن والبكاء على الطفلة خلال حديثها الأخير إلى والدها، معبرة عن اشتياقها لها وفقدانه، قائلة: يابا وحشتنا أنا وأخواتي، فيما يرد الأب بوصيته لها وأخواتها بالصبر والدعاء والترابط الأسري.

ابناء يحتجزون والدهم المسن في غرفة لتربية الماشية.. والصدفة تقود الشرطة لتحريره

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر خلاله تحرير الشرطة الفلسطينية لمسن، احتجزه أبناؤه لعدة سنوات في غرفة جانبية مظلمة داخل قبو منزلهم في الخليل.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظات خروج العجوز من زريبة تربية أغنام بمساعدة الشرطة الفلسطينية؛ حيث قادتهم الصدفة للوصول إليه خلال حملة اعتقال لمطلوبين.

عالم فيروسات يكشف عن فئة من البشر غير معرضة للإصابة بكورونا

أكد رئيس مختبر تكاثر الخلايا بمعهد أنجيلجارد لعلم الأحياء الجزيئي، بيتر تشوماكوف، أن المصابين بنزلات البرد أو الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة لا يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا.

كوب يوميًا من هذا المشروب يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب ويطيل العمر

كشفت دراسة حديثة، عن أن تناول كوب واحد فقط من الحليب يوميًا، من شأنه تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويسهم في إطالة عمر الشخص.

وتوصل علماء من جامعة ريدينغ في إنجلترا، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، إلى أن الحليب يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 14%، فضلًا عن مساهمته في خفض نسبة الكوليسترول في الدم.