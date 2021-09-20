الصحة: انخفاض طفيف في الحالات الحرجة والنشطة تسجل 2343

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، انخفاضًا في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 339 حالة، فيما تم أمس الأحد تسجيل 343 حالة بانخفاض قدره 4 حالات.

وأشارت الوزارة، عبر تويتر، إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا؛ حيث تم تسجيل 2343 حالة، مقارنة مع أمس؛ حيث تم تسجيل 2357 حالة، وذلك بانخفاض قدره 14 حالة فقط.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و71 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر ان السعودية احتلت المركز الثاني عالميًّا، وفقًا لمؤشر «نيكاي» الياباني للتعافي من فيروس كورونا المستجد، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.

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