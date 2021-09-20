الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح مسجد في عسير بعد تعقيمه من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إعادة افتتاح مسجد بعد إخلائه مؤقتاً وتعقيمه في منطقة عسير، بعد ثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته من مساجد خلال الـ223 يوماً الماضية، وصل إلى 2027 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي بهدف الحرص على سلامة المصلين, بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد, داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية الموصى بها لسلامتهم.

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