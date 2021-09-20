الشؤون الإسلامية تطلق مبادرة «موطني عز وفخر» في جازان

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية تنظيم مبادرة (موطني عز وفخر) في منطقة جازان، وذلك ضمن البرنامج الدعوي (عز وتمكين).

وذكرت الوزارة، عبر تويتر، أنه بتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ، تنظم الوزارة ممثلة بفرعها في منطقة جازان، مبادرة (موطني عز وفخر) ضمن البرنامج الدعوي (عز وتمكين).

وأشارت إلى أن البرنامج ينطلق، اليوم الإثنين، ويتضمن 91 منشطاً دعوياً يقدمها نخبة من الدعاة يتحدثون في موضوعات لتعزيز الانتماء والمواطنة الصالحة.

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