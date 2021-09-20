بالأسماء.. «الصحة» تعلن الجهات المتميزة في الأداء التمريضي ضمن مبادرة «رحمة»

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت وزارة الصحة مبادرة (رحمة) لتكريم المنشآت المتميزة في تجربة المريض تجاه الرعاية التمريضية، وذلك ضمن جهودها ومبادراتها النوعية لتطوير الكوادر التمريضية.

وتهدف المبادرة إلىتسليط الضوء على المنشآت التي تميزت في جوانب الرعاية التمريضية ضمن الرحلات الرئيسة ("الطوارئ ،التنويم ،العيادات الخارجية، مراكز الرعاية الأولية)" وذلك من خلال آراء المستفيدين عبر برنامج قياس تجربة المريض.

وقدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الشكر والتقدير لكوادر التمريض في المنشآت الصحية التي حققت تميزًا في الأداء التمريضي خلال الربع الأول لعام 2021م، لرعاية المرضى وكسب رضاهم، مضيفًا أن الرعاية التمريضية تعد إحدى المحطات الهامة في رحلة المريض وعنصراً جوهرياً لتمكين جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى.

وأعلنت الصحة عن أسماء الجهات المتميزة في الأداء التمريضي وذلك على النحو التالي:

ـ الطوارئ (معدل الرضا العام 67.83) سعة 50 سريراً المركز الأول مستشفى الطوال العام، جازان. وسعة 100 سرير المركز الأول مستشفى باللسمر العام، عسير. وسعة 200 سرير, المركز الأول مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، الرياض.

ـ العيادات الخارجية: (معدل الرضا العام 76.31) سعة 50 سريراً، المركز الأول مستشفى الشفاء تجمع القصيم الصحي. سعة 100 سرير المركز الأول مستشفى العمران العام تجمع الأحساء الصحي. سعة 200 سرير المركز الأول مستشفى الأطفال التخصصي مدينة الملك فهد الطبية، تجمع الرياض الصحي الثاني.

ـ التنويم (معدل الرضا العام 84.32) سعة 50 سريراً المركز الأول مستشفى العيون التخصصي بالظهران، تجمع الشرقية الصحي، وسعة 100 سرير المركز الأول مستشفى الجبر للعيون والأنف والأذن والحنجرة بالأحساء، تجمع الأحساء الصحي. وسعة 200 سرير المركز الأول مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، الرياض.

ـ مراكز الرعاية الصحية الأولية (معدل الرضا العام 81.32 ) مركز صحي أبا الورود عنيزة، تجمع القصيم الصحي، مركز صحي الخيف المدينة المنورة، تجمع المدنية المنورة الصحي، مركز صحي حورة قيس عسير.

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