الصحة: 63 إصابة جديدة بكورونا و71 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 546612 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 71 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 535602 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8667 حالة.

كانت وزارة الصحة ذكرت في وقت سابق، أن من فوائد الجرعة الثانية ما يلي: 95 % تنخفض احتمالية الإصابة بالفيروس، وتقليل أو انعدام الأعراض عند الإصابة بالفيروس، وتقليل فرص تكرار الإصابة بالعدوى، وتقليل فرص الإصابة بمتحور دلتا.

وتحقيق المناعة المجتمعية بتقليل انتشار العدوى، وتحفيز الغدد الليمفاوية والأنسجة للتفاعل مع اللقاح، واشتراط معظم الدول لتجنب فترة العزل.

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