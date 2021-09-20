مصطلحان مهمان في حساب المواطن.. تعرف عليهما

الرياض - محمد عبدالله - حرص برنامج حساب المواطن، على توضيح عدد من المفاهيم والمصطلحات التي تهم المستفيدين من برنامج الدعم النقدي.

وأوضح حساب المواطن، على موقع تويتر، معنى مصطلحين في البرنامج وهما الاعتراض المالي، واعتراض الأهلية، مشيرًا إلى أن مصطلح الاعتراض المالي يعني إمكانية التقدم بطلب مراجعة لنتيجة الاستحقاق وذلك خلال 90 يومًا من صدور نتيجة الاستحقاق، من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، كما يمكن متابعة حالة الشكوى منها.

وحول مصطلح اعتراض الأهلية، أوضح حساب المواطن، أنه يعني إمكانية التقدم بطلب مراجعة لنتيجة الأهلية، وذلك خلال 90 يومًا من صدور نتيجة الأهلية، من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، كما يمكن متابعة حالة الاعتراض منها.

وأعلن حساب المواطن، تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020، ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو لم تتم دراسة أهليته ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

وكان برنامج حساب المواطن، أكد أنه لا يلزم تقديم اعتراض بعد إضافة التابع إلى حساب المستفيد الرئيسي؛ حيث يتم احتساب التابع ضمن مبلغ الدعم بناء على تاريخ إضافته وتاريخ صدور نتيجة الأهلية من غير احتساب الدفعات السابقة، مشيرًا إلى أنه تتم إضافة التابع من خلال البوابة الإلكترونية وليس التطبيق.

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