فيديو يوثق لحظة قتل أحد طلاب جامعة بيرم الروسية

الرياض - محمد عبدالله - رصدت كاميرات المراقبة في جامعة بيرم الروسية، لحظة مقتل أحد طلاب الجامعة، التي هاجمها مسلح اليوم وتسبب في قتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين.

وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم، وفقًا لروسيا اليوم.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا يقفزون من النوافذ، كما ظهر الطلاب داخل الجامعة، وهم يقومون بوضع المقاعد والطاولات وراء الأبواب؛ حيث طٌلب منهم حبس أنفسهم داخل قاعات الدراسة.

وقال المحاضرون إنهم قاموا بحبس أنفسهم داخل مكاتبهم للاحتماء من الرجل الذي كان يرتدي قناعا. ولم يعرف الدافع وراء الهجوم، وتم فتح تحقيق في الواقعة.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الشاب أعلن أنه سيقوم بذلك العمل على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن دون الإفصاح عن دافعه.

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