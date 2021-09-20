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وزير الخارجية يناقش تعزيز الأمن والسلم الدوليين مع مفكرين بالهند

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الرياض - محمد عبدالله - شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الإثنين، في جلسة نقاش مع نخبة من الباحثين والمفكرين في مؤسسة أبحاث الرصد (ORF) الهندية، بمشاركة رئيس المؤسسة صنجوي جوشي، وذلك خلال زيارته إلى الهند.

وتطرقت جلسة النقاش إلى العديد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين، ومنها الدور الريادي للبلدين في دول مجموعة العشرين، والتنسيق المشترك بين البلدين لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما استعرضت جلسة النقاش إعلان الأمير ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن مبادرتي ( الخضراء والشرق الأوسط الأخضر)، اللتين تأتيان انطلاقاً من دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالاً لجهودها لحماية كوكب الأرض والحد من تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجانية.

وتناولت جلسة النقاش أيضاً التطورات المتسارعة في المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030، ومنها مشاريع الطاقة المتجددة والاهتمام بالاستثمار في التقنية.

حضر جلسة النقاش سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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