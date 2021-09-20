ونص التعميم على اعتماد إحدى الوسيلتين للتحقق من أهلية المسافر المقيم وهي إما بإبراز حالة التحصين في تطبيق "توكلنا"، أو تقديم تقرير إثبات التحصين في المملكة عبر منصة "قدوم".
وشددت الهيئة على أهمية التعاميم الصادرة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتحملهم المسؤوليات المترتبة على ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات جديدة للتحقق من تحصين الوافدين المسافرين للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.