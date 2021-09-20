شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا و 71 حالة تعافي جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدّدت وزارة الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد، لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، مؤكدةً أهميتها لتحقيق المناعة المجتمعية.

وفي نفس السياق أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (63) حالة مؤكدة، وتعافي (71) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2343) حالة، منها (339) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (546612) حالة، وعدد حالات التعافي (535602) حالة، فيما تم تسجيل عدد (6) حالات وفات، ليصل الإجمالي إلى (8667) حالة وفاة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).