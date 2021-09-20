شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 56 مليون ريال.. أمير الشرقية يدشن مشاريع بلدية بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • القيادة تدعم المشاريع البلدية وتطوير البنى التحتية لخدمة سكان المنطقة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الإثنين مشاريع بلدية في محافظة الخفجي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية بقيمة إجمالية تجاوزت (56) مليون ريال .

وقال سموه خلال التدشين " تحرص قيادة هذه البلاد " حفظها الله " على دعم المشاريع البلدية وتطوير البنى التحتية للأحياء السكنية لخدمة سكان المنطقة من مواطنين ومقيمين، من أجل رفع مستوى جودة الحياة والتسهيل على الأهالي وتعزيز التنمية والحركة التجارية، حيث ستساهم هذه المشاريع التي دشنت اليوم في تجويد حياة أهالي محافظة الخفجي إن شاء الله".

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبر بأن "المشاريع تشمل سفلة وأرصفة وإنارة عدد من الطرق والشوارع في محافظة الخفجي والقرى التابعة بالإضافة لسفلتة عدد من مخططات المنح وكذلك تطوير الواجهة البحرية وإستكمال المركز الحضاري بالخفجي وعدد من المباني البلدية والمرافق العامة.

حضر اللقاء محافظ الخفجي محمد الهزاع ورئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني.