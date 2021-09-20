أمير الشرقية يدشن مشاريع بلدية بالخفجي بقيمة 56 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين مشاريع بلدية في محافظة الخفجي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية بقيمة إجمالية تجاوزت (56) مليون ريال.

أمير الشرقية يشيد بالخدمات البلدية

وقال سموه خلال التدشين: “تحرص قيادة هذه البلاد “حفظها الله ” على دعم المشاريع البلدية وتطوير البنى التحتية للأحياء السكنية لخدمة سكان المنطقة من مواطنين ومقيمين، من أجل رفع مستوى جودة الحياة والتسهيل على الأهالي وتعزيز التنمية والحركة التجارية، حيث ستساهم هذه المشاريع التي دشنت اليوم في تجويد حياة أهالي محافظة الخفجي إن شاء الله”.

تفاصيل مشاريع الخفجي

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبر بأن “المشاريع تشمل سفلتة وأرصفة وإنارة عدد من الطرق والشوارع في محافظة الخفجي والقرى التابعة بالإضافة لسفلتة عدد من مخططات المنح وكذلك تطوير الواجهة البحرية واستكمال المركز الحضاري بالخفجي وعدد من المباني البلدية والمرافق العامة.

حضر اللقاء محافظ الخفجي محمد الهزاع ورئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني.



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