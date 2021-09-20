مواطن يتكبد مديونية 4 ملايين ريال بعد هروب العامل المتستر عليه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقع مواطن ضحية نصب واحتيال نتيجة تساهله في التستر التجاري على أحد المقيمين العاملين لديه بعد أن اقترح عليه العامل فتح مؤسسة تجارية، ويتولى ” العامل ” الإشراف الكامل على المنشأة، مقابل مبلغ مالي شهري للمواطن المتستِر.

نقل خدمات العامل

المقيم المتستر عليه بعد مزاولته النشاط التجاري فترة من الزمن طلب من متابعات الخليج 365 نقل خدماته على منشأة أخرى، ولثقته المفرطة بالمتستر عليه قام متابعات الخليج 365 بنقل خدماته سريعًا دون أن يطلع على معاملات مؤسسته، التي لم يكن يعرف عن نشاطها شيئًا.

هروب العامل المتستر عليه

المفاجأة جاءت بعد أيام قليلة من نقل خدمات المتستر عليه، إذا تلقى متابعات الخليج 365 مطالبات عدد من الموردين للبضائع بمبالغ مالية بإجمالي أربعة ملايين ريال، وعندما حاول التواصل مع المتستر عليه اكتشف انه قد غادر المملكة منذ مدة.

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