الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في عسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20

متابعات الخليج 365 - واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجد بعد إخلائه مؤقتاً وتعقيمه في منطقة عسير، بعد ثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 223 يوماً 2027 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

الحرص على سلامة المصلين

وبيّنت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين, بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد, كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية الموصى بها لسلامتهم.

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