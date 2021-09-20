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شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء تحدد عقوبة تقديم معلومات غير صحيحة بالمنتج التجميلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20
الغذاء والدواء تحدد عقوبة تقديم معلومات غير صحيحة بالمنتج التجميلي
غرامة تبدأ من 30 ألف ريال وقد تصل إلى 5 ملايين ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، أن تقديم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي، يعد مخالفة تعرض مرتكبها للعقوبة.
تفاصيل العقوبة
وأوضحت الهيئة، أن هذه المخالفة تعرّض مرتكبها لعقوبة تبدأ من 30 ألف ريال؛ وقد تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وشدّدت الهيئة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته اليوم عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على أنه يمكن تفادي مخالفات التداول للشركة المدرجة للمنتج؛ من خلال التقيُّد بالمعلومات المعتمدة للمنتج التجميلي.
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