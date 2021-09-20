الغذاء والدواء تحدد عقوبة تقديم معلومات غير صحيحة بالمنتج التجميلي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، أن تقديم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي، يعد مخالفة تعرض مرتكبها للعقوبة.

تفاصيل العقوبة

وأوضحت الهيئة، أن هذه المخالفة تعرّض مرتكبها لعقوبة تبدأ من 30 ألف ريال؛ وقد تصل إلى خمسة ملايين ريال.

وشدّدت الهيئة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته اليوم عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على أنه يمكن تفادي مخالفات التداول للشركة المدرجة للمنتج؛ من خلال التقيُّد بالمعلومات المعتمدة للمنتج التجميلي.



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