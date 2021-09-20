- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، اليوم (الاثنين)، وجود ضرورة عاجلة لدعم الاقتصاد اليمني؛ للحفاظ على استقرار العملة، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي.
وقال المكتب عبر حسابه على "تويتر": "هناك ضرورة عاجلة لمنع الانهيار التام للأنظمة المؤسسية بما في ذلك مرافق الخدمات الأساسية ونظم الحماية الاجتماعية".
الأمم المتحدة تدعو إلى دعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-20
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، اليوم (الاثنين)، وجود ضرورة عاجلة لدعم الاقتصاد اليمني؛ للحفاظ على استقرار العملة، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي.
وقال المكتب عبر حسابه على "تويتر": "هناك ضرورة عاجلة لمنع الانهيار التام للأنظمة المؤسسية بما في ذلك مرافق الخدمات الأساسية ونظم الحماية الاجتماعية".
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
02:36 PM
حذرت من الانهيار التام للأنظمة المؤسسية
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، اليوم (الاثنين)، وجود ضرورة عاجلة لدعم الاقتصاد اليمني؛ للحفاظ على استقرار العملة، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي.
وقال المكتب عبر حسابه على "تويتر": "هناك ضرورة عاجلة لمنع الانهيار التام للأنظمة المؤسسية بما في ذلك مرافق الخدمات الأساسية ونظم الحماية الاجتماعية".
، الأمم المتحدة تدعو إلى دعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدعو إلى دعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.