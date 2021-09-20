، صدى المذبحة.. صورة جديدة لمشهد إعدام الطفل "الأسود" برصاص "الحوثي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما صار لباسُه الأزرق منهارًا يشاهد رفاقه يلفظون أنفاسهم الأخيرة حديثَ الناس

تداولت مواقع التواصل، اليوم، صورة جديدة لإعدام الحوثيين الطفل عبدالعزيز الأسود، وهي الجريمة التي تُردد صدى مذبحة المليشيا الأخيرة في صنعاء.

وكان اليمني ابن الحديدة، عبدالعزيز الأسود، هو المشهد الأكبر في اليمن خلال الأيام الماضية، وكان مشهدًا مستفزًّا وحزينًا.

وبحسب ما نشرته "الشرق الأوسط"، فقد صارت صورته باللباس الأزرق منهارًا وهو يشاهد رفاقه الثمانية، يلفظون أنفاسهم الأخيرة، تحت رصاص مليشيات الحوثي في ميدان التحرير بصنعاء، حديث الناس.

وكان الحوثيون قد ألقوا القبض على عبدالعزيز قبل 4 سنوات، عندما كان عمره وقتها 14 عامًا، واتهموه بالتورط في مقتل صالح الصماد، رئيس مجلسهم السياسي، الذي لقي حتفه بغارة في أبريل 2018؛ ليلقى الفتى الصغير حتفه الاحتفالي السبت الماضي، وهو يشاهد الأشخاص الثمانية قبله يتلقون الرصاصات حتى حان دوره.

المقبوض عليهم من أهالي الحديدة بتهمة المشاركة في قتل الإرهابي صالح الصماد، هم عشرة أشخاص؛ لكن التقارير تتحدث عن وفاة أحدهم في غرف التعذيب الحوثية؛ مما يوحي بحجم ما لقيه التسعة الباقون خلال هذه السنوات قبل أن يخترق الرصاص أجسادهم.

وقال معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية في حسابه على "تويتر": إن ما جرى لا يختلف عن جرائم الإعدام الميداني التي تنفذها التنظيمات الإرهابية "القاعدة" و"داعش".