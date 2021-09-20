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ضبطت دوريات حماية الغابات والمراعي بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أكثر من ألفي متر مكعب من الفحم والحطب المحلي خلال الثلاثة أشهر الماضية، ضمن أعمالها التفتيشية للكشف عن مخالفات الاحتطاب في مدن ومحافظات المملكة.
وشارك في حملات التفتيش، إلى جانب المركز وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدد من الجهات المساندة، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، للحد من مخالفات الاحتطاب ومكافحة الممارسات التي تساهم في الإضرار بالغطاء النباتي.
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 02:48 PM
ضمن أعماله التفتيشية للكشف عن مخالفات الاحتطاب.. بمشاركة الجهات المساندةمركز الغطاء النباتي يضبط ألفي متر مكعب من الفحم والحطب المحلي.. خلال 3 أشهر
ضبطت دوريات حماية الغابات والمراعي بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أكثر من ألفي متر مكعب من الفحم والحطب المحلي خلال الثلاثة أشهر الماضية، ضمن أعمالها التفتيشية للكشف عن مخالفات الاحتطاب في مدن ومحافظات المملكة.
وشارك في حملات التفتيش، إلى جانب المركز وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدد من الجهات المساندة، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، للحد من مخالفات الاحتطاب ومكافحة الممارسات التي تساهم في الإضرار بالغطاء النباتي.
، مركز الغطاء النباتي يضبط ألفي متر مكعب من الفحم والحطب المحلي.. خلال 3 أشهر ،
المصدر : الخليج 365
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