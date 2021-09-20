، أمير الشرقية يدشن مشاريع بقيمة 56 مليوناً بمحافظة الخفجي ،

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دشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الإثنين مشاريع بلدية في محافظة الخفجي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية بقيمة إجمالية تجاوزت 56 مليون ريال.
وقال أمير المنطقة الشرقية خلال التدشين: إن قيادة هذه البلاد -حفظها الله- تحرص على دعم المشاريع البلدية، وتطوير البنى التحتية للأحياء السكنية لخدمة سكان المنطقة من مواطنين ومقيمين؛ لرفع مستوى جودة الحياة والتسهيل على الأهالي وتعزيز التنمية والحركة التجارية، حيث تساهم هذه المشاريع التي دشنت اليوم في تجويد حياة أهالي محافظة الخفجي إن شاء الله".
وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبر بأن "المشاريع تشمل سفلتة وأرصفة وإنارة عدد من الطرق والشوارع في محافظة الخفجي والقرى التابعة بالإضافة لسفلتة عدد من مخططات المنح وكذلك تطوير الواجهة البحرية، واستكمال المركز الحضاري بالخفجي وعدد من المباني البلدية والمرافق العامة.
حضر اللقاء محافظ الخفجي محمد الهزاع، ورئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني.
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 02:44 PM
تشمل سفلتة وأرصفة وإنارة عدد من الطرق والشوارع ومباني البلدية والمرافق العامةأمير الشرقية يدشن مشاريع بقيمة 56 مليوناً بمحافظة الخفجي
دشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الإثنين مشاريع بلدية في محافظة الخفجي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية بقيمة إجمالية تجاوزت 56 مليون ريال.
وقال أمير المنطقة الشرقية خلال التدشين: إن قيادة هذه البلاد -حفظها الله- تحرص على دعم المشاريع البلدية، وتطوير البنى التحتية للأحياء السكنية لخدمة سكان المنطقة من مواطنين ومقيمين؛ لرفع مستوى جودة الحياة والتسهيل على الأهالي وتعزيز التنمية والحركة التجارية، حيث تساهم هذه المشاريع التي دشنت اليوم في تجويد حياة أهالي محافظة الخفجي إن شاء الله".
وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبر بأن "المشاريع تشمل سفلتة وأرصفة وإنارة عدد من الطرق والشوارع في محافظة الخفجي والقرى التابعة بالإضافة لسفلتة عدد من مخططات المنح وكذلك تطوير الواجهة البحرية، واستكمال المركز الحضاري بالخفجي وعدد من المباني البلدية والمرافق العامة.
حضر اللقاء محافظ الخفجي محمد الهزاع، ورئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني.
، أمير الشرقية يدشن مشاريع بقيمة 56 مليوناً بمحافظة الخفجي ،
المصدر : الخليج 365
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