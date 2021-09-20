شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يتكبد مديونية 4 ملايين ريال بعد هروب العامل المتستر عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

وقع مواطن ضحية نصب واحتيال نتيجة تساهله في التستر التجاري على أحد المقيمين العاملين لديه ، بعد أن اقترح عليه العامل فتح مؤسسة تجارية، ويتولى " العامل " الإشراف الكامل على المنشأة ، مقابل مبلغ مالي شهري للمواطن المتستر.

المقيم المتستر عليه بعد مزاولته النشاط التجاري فترة من الزمن طلب من المواطن نقل خدماته على منشأة أخرى، ولثقته المفرطة بالمتستر عليه قام المواطن بنقل خدماته سريعاً دون أن يطلع على معاملات مؤسسته، التي لم يكن يعرف عن نشاطها شيئاً.

المفاجأة جاءت بعد أيام قليلة من نقل خدمات المتستر عليه، إذا تلقى المواطن مطالبات عدد من الموردين للبضائع بمبالغ مالية بإجمالي أربعة ملايين ريال، وعندما حاول التواصل مع المتستر اكتشف انه قد غادر المملكة منذ مدة.