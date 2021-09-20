شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجد بعد إخلائه مؤقتاً وتعقيمه في منطقة عسير، بعد ثبوت حالة إصابة بفيروس أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجد بعد إخلائه مؤقتاً وتعقيمه في منطقة عسير، بعد ثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 223 يوماً 2027 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين. وبيّنت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين, بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد, كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية الموصى بها لسلامتهم.