شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تنقطع عن الدراسة 40 عاما ومفاجأة بعد التحاقها بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

سطرت المواطنة "سلوى العماني"، قصة نجاح جديدة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، حيث تفوقت على زميلاتها وتخرجت بمعدل عال.

وقال المواطنة ، البالغة من العمر الآن 68 عاما أنها انقطعت عن الدراسة لنحو 40 عاما إلا أن الشغف العلمي ظل يلازمها طوال السنوات الماضية، مؤكدة أنها كانت تحب التعليم، وخصوصا دراسة المواد العلمية.

وأضافت سلوى العماني ان زواجها بعمر 18 عاما جعلها تتوقف عن إكمال رحلتها التعليمية، مبينة أنها سعت لتحقيق هدف الدراسة مرة أخرى، لذا التحقت بمدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومدارس الكبيرات، بعدها تواصلت مع الجهات المختصة في وزارة التعليم من أجل مواصلة دراستها حتى ولو كان ذلك يعني البدء من الصفر.

وأشارت المواطنة إلى أنها نجحت في الانضمام للصف الثاني المتوسط، ثم التحقت بثانوية الكبيرات وتخرجت بمعدل عالٍ، ومنها التحقت بكلية الآداب قسم علم الاجتماع، بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

وأكدت أنها تمكنت من التفوق على زميلاتها في الدفعة بتحقيق أعلى معدل تراكمي بقيمة 4.75 من أصل 5.0، متطلعة إلى استكمال هذا التفوق لحين تخرجها.