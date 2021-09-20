شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏وزير الطاقة: المملكة تلتزم بسياستها للاستخدام السلمي للطاقة النووية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، أن المملكة تلتزم بسياستها للاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وأوضح ‏وزير الطاقة، خلال اجتماعات وكالة الطاقة الذرية، أن المملكة تؤكد أهمية التزام الدول بمعاهدة الانتشار النووي، ‏كما تشدد على أهمية المناطق الخالية من أسلحة الدمار الشامل.

وقال أن المملكة تبدي قلقها حيال عدم التزام إيران وعدم شفافية برنامجها النووي، كما تشدد على ضرورة التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط، مضيفًا: "نجدد دعمنا للوكالة الذرية لترسيخ الاستخدام السلمي للطاقة النووية".