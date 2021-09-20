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عبدالله عسيري يرد على شائعة حول لقاح كورونا وإبادة الفقراء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، على الشائعات التي انتشرت حول لقاح كورونا، وأن الغرض منه هو إبادة الفقراء والطبقة الوسطى بالمجتمع.

وقال عسيري : "لو كان الهدف من اللقاحات إبادة الفقراء و الطبقة المتوسطة كما يزعمون فلماذا استأثرت بها الدول الغنية و تركت افريقيا تصارع كوفيد".

وأضاف : " لماذا تسابق عليها العلماء والاغنياء و السياسيون والقادة لم يبق الان في خندق الرفض الا مخدوع او مكابر ".

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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