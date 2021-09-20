شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: أولويتنا الرئيسية في أفغانستان هي الأمن وألا تصبح مصدرا للإرهاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن الهند والمملكة ناقشا سبل المضي قدما في أفغانستان خلال زيارته الأولى.

وعلق وزير الخارجية على الوضع في أفغانستان؛ حيث قال: "أعتقد أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الاستقرار. أولويتنا الرئيسية الأخرى هي الأمن وألا يصبح مصدرا للإرهاب عبر الوطني. وفي هذا الصدد تقع على عاتق القيادة في أفغانستان الآن ، طالبان ، مسؤولية ممارسة الحكم الرشيد وتشكيل مسار يمكن أن يؤدي إلى الاستقرار والأمن والازدهار".

وأضاف أنه:"يجب أن يأخذوا في الحسبان مخاوف المجتمع الدولي فيما يتعلق بالوضع الأمني"، متابعًا:"لم نكن على اتصال مع طالبان لسنوات عديدة وكان هذا قرارًا سياسيًا اتخذناه حينئذٍ بأنه يجب عليهم التخلي تمامًا عن أي صلة بالإرهاب العابر للحدود. لقد قدموا وعودًا معينة في هذا الصدد ، بل وأعادوا مؤخرًا تلك الوعود ، ونحن نتطلع إلى التزامهم بها".

واستطرد: " سنعمل مع شركائنا الدوليين في محاولة للتأكد من أن هذا الالتزام ثابت وأنهم ملتزمون به. وسوف نبني قراراتنا على ذلك.. أعتقد أن المساعدات الدولية موجهة في المقام الأول لصالح الشعب الأفغاني ، وبالتالي ، فإن موقفنا هو أن المساعدات يجب أن تستمر ويجب ألا تتأثر بهذه الأوضاع".

وعلى جانب آخر، أشار وزير الخارجية إلى إن المملكة عملت دائمًا مع أوبك لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، وهي المحرك الأساسي هو وجود سوق مستقرة تسمح لكل من المستهلكين والمنتجين بالاستفادة.